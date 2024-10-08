Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Didim Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi aldı.

Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme

Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Bölgeden numune alan , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek.

Ayrıca, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda suyunun kahverengiye büründüğü görüldü.

Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme - 1

AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Burası 'nin önemli turizm ilçelerinden . Denizin eşsiz mavisini kanalizasyon pisliği ile zehirleyen bu sözde arıtma tesisi de CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait. İzmir Körfezi'ni mahveden, zehirleyen CHP yönetiminin Aydın versiyonu. Klasik bir CHP performansı. İşine gelince gerçekleri çarpıt, işine gelince sorumluluk alanındaki kepazeliklere sessiz kal."

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