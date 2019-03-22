Aydın'ın Didim ilçesinde Süleyman Çelik (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Didim-Akyeniköy kara yolu Dalyan Kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve yanındaki Aigreim Ospanova (26) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Didim’de otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde Süleyman Çelik (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Didim-Akyeniköy kara yolu Dalyan Kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.