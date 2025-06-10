Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde beş yıldızlı iki ayrı otelden turistleri alan tur otobüsü seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştı.

Otobüs sürücüsü ile tartışan diğer araç sürücüsü, durumu kardeşlerine ve akrabalarına bildirdi. Olayı duyan araç sürücüsünün yakınları üç araçla otobüsü durdurarak, şoförle konuşmak istedi.

Şoförün kapıları kilitlemesinden sonra sinirlenen iki kişi otobüsün yolcu kapısının camını kırarak, şoföre sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Şahısların otobüs şoförünü darbettiği öğrenilirken, Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olaya karışan 4 şüpheli ile otobüs şoförü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.