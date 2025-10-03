Didim’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, şahısların araçlarında, ikametlerinde ve yapılan üst aramalarında 57,51 gram esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılırken, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Aydın Didim
- Uyuşturucu