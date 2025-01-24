Digor’da kaçak sigara ele geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca kaçak sigara ticareti yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişilerin yakalanması yönünde çalışma yapıldı.

Digor’da kaçak sigara ele geçirildi

’ın Digor ilçesi Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı’nca Yol Kontrol ve Arama noktasında, yapılan ‘Yol Kontrol ve Arama’ uygulamasında şüphe üzerine 1 araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 310 paket kaçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

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