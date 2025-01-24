Digor’da kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ın Digor ilçesi Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı’nca Yol Kontrol ve Arama noktasında, yapılan ‘Yol Kontrol ve Arama’ uygulamasında şüphe üzerine 1 araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 310 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.