Digor'da Pikachu sürprizi: Mehterle yürüdü

Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen kurtuluş törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın öncülüğünde başlayan yürüyüşte, atlı birlik, öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Caddesi üzerinden Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Kortejde en çok ilgiyi ise Pokemon çizgi filminden tanınan Pikachu karakterinin kostümünü giyen bir kişi gördü. Özellikle çocukların yoğun ilgisini toplayan Pikachu, kortejin neşeli yüzü oldu.



Etkinlikler, çocukların eğlencesine yönelik çeşitli aktivitelerle devam etti.