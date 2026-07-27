Dijital alanda terörle mücadele. Yedi ayda 6 bin 644 hesaba erişim engeli

Terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı dijital alanda yürütülen mücadele sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, cumhuriyet başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak çalışmalarıyla son yedi ayda 6 bin 644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN HESAPLARIN 3 BİN 679'U FETÖ BAĞLANTILI

Açıklamaya göre, erişim engeli getirilen hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ve örgütle iltisaklı yapılarla bağlantısı var.

2 bin 965 hesap hakkında ise terör propagandası yaptığı, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye 'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçeleriyle hukuki ve idari işlemler yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; terör örgütlerinin ve organize dezenformasyon ağlarının özellikle yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine işaret edildi.

EN FAZLA ERİŞİM ENGELİ X PLATFORMUNDA

Erişim engeli uygulanan platformlar arasında ilk sırada X yer aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi.

Açıklamada; yalnızca yasa dışı içeriklerin değil, bot hesaplar, koordineli paylaşım ağları, etiket kampanyaları ve yapay gündem oluşturma girişimlerinin de takip edildiği belirtildi.