"Dijital Dostum" projesi tanıtıldı. 5 bin çocuğa dijital yaşam kalitesi eğitimi verilecek

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ise şunları kaydetti:



“Dijital platformların mimarisi, kullanıcıyı ekranda daha uzun süre tutmak üzerine kurgulanmış durumda. Dijital Dostum projesi bu hayati pedagojik ihtiyaca cevap veren, çocukların dijital dünyadaki varoluşlarını oyun temelli öğrenme yaklaşımları, etkileşimli senaryolar ve akran dayanışması ile güçlendirmeyi hedefleyen vizyoner bir adım.”



ÇOCUKLARIN DİJİTAL YOLCULUKLARINA EŞLİK EDİLECEK



Dijital Dostum projesiyle, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları, kişisel bilgilerinin ve mahremiyetlerinin nasıl korunacağını öğrenmeleri, dijital ortamda kendi sınırlarını ve başkalarının sınırlarını gözetmeleri, siber zorbalık gibi riskli davranışları fark etmeleri, şüpheli içerik, mesaj ve bağlantılar karşısında güvenli davranışlar geliştirmeleri, ekran kullanımı ile uyku, hareket, sorumluluklar ve sosyal yaşam arasında denge kurmaları ve ihtiyaç duyduklarında güvenilir yetişkinlerden destek istemeleri konularında çocuklar desteklenecek.



EĞİTİMLER 6 SAATLİK MODÜLDEN OLUŞACAK



İlkokul ve ortaokul öğrencileri için uygulanacak programların her biri toplam 6 saatlik 3 modülden oluşacak. İlkokul programı için belirlenen modüller “Dijital Sınırlarım ve Paylaşımlarım”, “Dijital Dengem ve Güvenli Seçimlerim”, “Güvendeyim, Yardım İsteyebilirim” başlıklarından, ortaokul programı için belirlenen modüller ise “Dijital Kimliğim ve Mahremiyetim”, “Dijital Haklarım ve Siber Zorbalık” ve “Dijital Dünyada Güvenli ve Bilinçli Seçimler” başlıklarından oluşacak.



Tüm uygulamalar, okullarda yüz yüze ve etkileşimli atölyeler şeklinde gerçekleştirilecek. Çocukların yalnızca dinlediği bir eğitim modeli yerine aktif olarak katıldığı, düşündüğü, soru sorduğu ve kendi deneyimlerinden yola çıktığı bir öğrenme yaklaşımı benimsenecek. Atölyelerde oyunlaştırma, grup çalışmaları, senaryo tartışmaları, rol oynama, uygulama temelli etkinlikler kullanılacak.



105 TOPLUM GÖNÜLLÜSÜ GÖREV ALACAK



Proje kapsamında Bitlis, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da 105 Toplum Gönüllüsü gencin katkısıyla gerçekleştirilecek ilkokul ve ortaokul uygulamalarıyla ise 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.