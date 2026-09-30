"Dijital Dostum" projesi tanıtıldı. 5 bin çocuğa dijital yaşam kalitesi eğitimi verilecek
30.09.2026 07:58
Son Güncelleme: 30.09.2026 10:07
Dijital Dostum projesinin tanıtımı yapıldı.
Vodafone Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın “Dijital Dostum” projesiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin dijital teknolojileri daha güvenli ve bilinçli kullanımı için eğitimler verilecek.
Vodafone Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle “Dijital Dostum” adlı yeni bir dijital eğitim projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında 8-9 yaş ilkokul ve 10-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinin dijital teknolojileri daha güvenli, bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla eğitimler verilecek.
Projenin okul uygulamaları, gerekli eğitimlerden geçen Toplum Gönüllüsü gençlerin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek.
Proje, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel tanıtım etkinliğinde konuştu.
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:
“Araştırmalar günümüzde çocuk ve gençlerin benzeri görülmemiş dijital risk ve etkilerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Global Vodafone Vakfı’nın Save The Children işbirliği ile 9 Avrupa ülkesinde yaptığı araştırmaya göre her 4 çocuk ve gençten sadece biri dijital yaşam kalitesini iyi olarak değerlendirirken, her 4 çocuktan 3’ü uyku bozuklukları, yüksek stres seviyeleri veya çevrim içi ve çevrim dışı yaşamları arasında denge kurma zorluklarıyla mücadele ediyor.
Dijital Dostum projesinin temel hedefleri arasında çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri erken yaşta tanımaları, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmayı öğrenmeleri, kişisel sınırlarını ve başkalarının haklarını gözetmeleri ve teknolojinin günlük yaşamları üzerindeki etkisini sağlıklı şekilde yönetebilmeleri yer alıyor. Hedefimiz, bir yılda 5 bin öğrenciye ulaşmak.”
Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş ise, "Projenin farklı şehir ve okullarda uygulanabilecek, sahadan elde edilen deneyimlerle gelişebilecek ve gençlerin aktif katkısıyla sürdürülebilecek bir model oluşturmasını hedefliyoruz.” dedi.
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ise şunları kaydetti:
“Dijital platformların mimarisi, kullanıcıyı ekranda daha uzun süre tutmak üzerine kurgulanmış durumda. Dijital Dostum projesi bu hayati pedagojik ihtiyaca cevap veren, çocukların dijital dünyadaki varoluşlarını oyun temelli öğrenme yaklaşımları, etkileşimli senaryolar ve akran dayanışması ile güçlendirmeyi hedefleyen vizyoner bir adım.”
ÇOCUKLARIN DİJİTAL YOLCULUKLARINA EŞLİK EDİLECEK
Dijital Dostum projesiyle, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları, kişisel bilgilerinin ve mahremiyetlerinin nasıl korunacağını öğrenmeleri, dijital ortamda kendi sınırlarını ve başkalarının sınırlarını gözetmeleri, siber zorbalık gibi riskli davranışları fark etmeleri, şüpheli içerik, mesaj ve bağlantılar karşısında güvenli davranışlar geliştirmeleri, ekran kullanımı ile uyku, hareket, sorumluluklar ve sosyal yaşam arasında denge kurmaları ve ihtiyaç duyduklarında güvenilir yetişkinlerden destek istemeleri konularında çocuklar desteklenecek.
EĞİTİMLER 6 SAATLİK MODÜLDEN OLUŞACAK
İlkokul ve ortaokul öğrencileri için uygulanacak programların her biri toplam 6 saatlik 3 modülden oluşacak. İlkokul programı için belirlenen modüller “Dijital Sınırlarım ve Paylaşımlarım”, “Dijital Dengem ve Güvenli Seçimlerim”, “Güvendeyim, Yardım İsteyebilirim” başlıklarından, ortaokul programı için belirlenen modüller ise “Dijital Kimliğim ve Mahremiyetim”, “Dijital Haklarım ve Siber Zorbalık” ve “Dijital Dünyada Güvenli ve Bilinçli Seçimler” başlıklarından oluşacak.
Tüm uygulamalar, okullarda yüz yüze ve etkileşimli atölyeler şeklinde gerçekleştirilecek. Çocukların yalnızca dinlediği bir eğitim modeli yerine aktif olarak katıldığı, düşündüğü, soru sorduğu ve kendi deneyimlerinden yola çıktığı bir öğrenme yaklaşımı benimsenecek. Atölyelerde oyunlaştırma, grup çalışmaları, senaryo tartışmaları, rol oynama, uygulama temelli etkinlikler kullanılacak.
105 TOPLUM GÖNÜLLÜSÜ GÖREV ALACAK
Proje kapsamında Bitlis, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da 105 Toplum Gönüllüsü gencin katkısıyla gerçekleştirilecek ilkokul ve ortaokul uygulamalarıyla ise 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.