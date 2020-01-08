Dijital takograf uygulaması zorunluluğuna uzatma

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "dijital takograf" kullanımına geçiş tarihinin 10 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldığını açıkladı.



Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki "Geleneksel Çarşamba Konferansları" öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir basın mensubunun takograf düzenlemesi hakkındaki sorusuna Soylu, 2012'de özellikle kara yolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için manuel takograflardan dijital takograflara geçilmesine yönelik kademeli düzenleme getirildiğini hatırlattı. Bu düzenlemenin getirilmesinin temel sebeplerinden birinin, kara yolu ve sürücü güvenliğinin sağlaması olduğunu belirten Soylu, bu adımın 5 yıllık bir zaman periyoduna yayıldığını belirtti.



İçişleri Bakanı Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının takograf ile ilgili bir detaya önem verdiğine işaret ederek, "Detay şuydu; kademeli bir geçiş sağladı. Araçların modellerine göre bir geçiş sağlamaya çalıştı. En nihayetinde son kademe yani son model araçlara geldi. O da 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi" bilgisini verdi.



Ulaştırma Bakanlığı açısından yükün takibinin de önemli olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:



"Bu konuda 31 Aralık'ta gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaya koymuş olduğu bu değerlendirmelerin tarihi sona erdi. Böylece iş, İçişleri Bakanlığına geçti. Bizim denetlemelerimiz doğal olarak başladı. Burada 31 Aralık 2019 tarihine kadar bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Bu arada sektörden de talepler geldi. 'Biz bu tarihi biraz daha uzatabilir miyiz?' diye. Nakliye sektörünün bir yoğunluk yaşadığını ve bu yoğunlukta yetiştiremediklerini ifade ettiler.



Yaklaşık 350 bin araç dijital takograf sahibi oldu. 150 bin araç da henüz 31 Aralık 2019'un bitmesine rağmen takograf takamadı. Ortada bir cari durum söz konusu. Bu cari durum için Sayın Cumhurbaşkanımızın da olurları bu noktaydı. 10 Temmuz 2020 tarihine kadar, yani 6 aylık bir ek süre ihtiyacı olduğu değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bir yönetmelik hazırladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla 10 Temmuz 2020 tarihine kadar 6 aylık bir uzatma söz konusu olacak. Gerek otobüs gerek çekici gerekse kamyon esnafından ve sahiplerinden beklentimiz bu konudaki 10 Temmuz 2020'ye kadar bu geçişi tamamlamaları."



Bir basın mensubunun takograf için kesilen cezalarla ilgili bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin sorusuna Soylu, "Telafi edilmesi gereken bir süreç" cevabını verdi.

