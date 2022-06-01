Dikili'de lise öğrencisi kuzenlerden biri bulundu

İzmir'in Dikili ilçesinde kaybolan liseli iki kuzenden biri bulundu.



Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket Uslu (15), 8 Mart'ta okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Kızlarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Buket Uslu (15)

Ancak bugüne kadar Buket Uslu'dan haber alınamadı.

29 Mayıs'ta ise Buket'in kuzeni lise öğrencisi Gözde Uslu evine dönmedi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kızların aileleri, Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.

Kayıp liselilerin bulunması için aile ve mahalle halkı, oturma eylemi yaptı.

Gözde'nin annesi Seher Uslu ve daha önce kayıp olan Buket'in annesi Gülşah Uslu, sinir krizi geçirdi.

BALIKESİR'DE OLDUĞU BELİRLENDİ



Şikayetin ardından çalışma başlatan jandarma, Gözde'nin V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu belirledi.

Jandarma, V.A'ya telefon açıp Gözde'yle Dikili İlçe Jandarma Karakolu'na gelmelerini istedi. Telefon sonrası Gözde Uslu ve V.A, dün akşam saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Jandarmadaki ifadesinde Gözde Uslu, V.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle kendi rızasıyla evi terk ettiğini ve bir daha dönmek istemediğini söyledi.

Gözde Uslu (15)

Jandarmadaki işlemlerin ardından V.A. adliyeye sevk edildi.

Gözde Uslu eve dönmek istemediği için Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Gözde Uslu'nun, Sevgi Evi müdürüne de eve dönmek istemediğini söylediği belirtildi.

Jandarma ekipleri, Buket Uslu'nun bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, “Aynı ailenin 16 yaşındaki bir kızı daha kaçırılmıştı. Benim yakından tanıdığım ailenin bir kızı daha kaçırılınca, ailesi başta olmak üzere köylü Çandarlı Karakolu’na yürüdü. Aklımıza ‘Uslu ailesine bir husumet mi var?’ sorusu geliyor. Neden adli makamlar bir önlem almıyor. Dernek olarak takipçisiyiz” sözlerine yer verdi.

