Dikili'de orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dikili'de orman yangını

Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, bir helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, bir dozer ve bir yer ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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