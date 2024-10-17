Dikili'de orman yangını

Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.



Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, bir helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, bir dozer ve bir yer ekibi sevk edildi.



Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

