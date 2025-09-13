Dikkat! Antalya-Konya yolu kapatıldı
Antalya-Konya yolu, kara yolundaki çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yolun saat 19.00'dan sonra yeniden açılması planlanıyor.
Antalya ile Konya arasındaki kara yolu çalışma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekiplerince bölgede yolu genişletme çalışmaları devam ediyor.
Bu doğrultuda yolda araç geçişi saat 11.00'de durduruldu.
Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.
Yolun saat 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
