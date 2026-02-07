Dikkat! Arkadaş kurbanı olup cezaevine girmeyin. Bir uyarı da Adalet Bakanı Tunç'tan geldi

ADALET BAKANI TUNÇ UYARDI

Uzmanlar, banka hesaplarının kiraya verilmemesi konusunda vatandaşları sıkça uyarıyor.

Benzer bir uyarı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

İstanbul'da bir programda konuşan Bakan Tunç, teknolojideki gelişmelerin faydasıyla birlikte internette işlenen suçlara da dikkati çekerek, vatandaşların her türlü tehlikeden korunması, sanal kumar, yasa dışı bahis, uyuşturucu gibi çocukların ve gençlerin geleceğini karartacak suçlara karşı alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti.

"IBAN KULLANDIRILMAZ"

Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençleri, banka hesap numaralarını (IBAN) kullandırmamaları konusunda uyaran Tunç, "IBAN kullandırılmaz. Yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz?" dedi.

"Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. O para size geliyorsa, sebepsiz yere o hesap numarasını verirken o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir." bu nedenle lise ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsediklerini anlattı.