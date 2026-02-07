Dikkat! Arkadaş kurbanı olup cezaevine girmeyin. Bir uyarı da Adalet Bakanı Tunç'tan geldi
07.02.2026 16:01
IBAN'ını arkadaşına kiralayan Özlem Develi hakkında 20 ayrı dava açıldı, 10'u devam ediyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, para karşılığı banka hesaplarını kiralayanları uyardı. Bakan Tunç, "O para size geliyorsa, sebepsiz yere o hesap numarasını verirken o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekiyor." uyarısında bulundu.
Para karşılığında banka hesabını kiraya verenler dolandırıcıların tuzağına düşüyor.
Son dönemde bu yöntemle hakkında dava açılanların sayısında yükseliş var.
Son örnek geçen hafta Adana'dan gelmişti.
Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, arkadaşının "Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" teklifini kabul edince hayatı kabusa dönmüştü.
Develi, geçen haziran ayında cezaevine girip bir süre kaldıktan sonra tahliye oldu ancak görülen dava sonucunda 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.
Genç kadın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise sürüyor.
IBAN'ını arkadaşına kullandıran Özlem Develi, cezaevine girdi.
ADALET BAKANI TUNÇ UYARDI
Uzmanlar, banka hesaplarının kiraya verilmemesi konusunda vatandaşları sıkça uyarıyor.
Benzer bir uyarı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
İstanbul'da bir programda konuşan Bakan Tunç, teknolojideki gelişmelerin faydasıyla birlikte internette işlenen suçlara da dikkati çekerek, vatandaşların her türlü tehlikeden korunması, sanal kumar, yasa dışı bahis, uyuşturucu gibi çocukların ve gençlerin geleceğini karartacak suçlara karşı alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti.
"IBAN KULLANDIRILMAZ"
Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençleri, banka hesap numaralarını (IBAN) kullandırmamaları konusunda uyaran Tunç, "IBAN kullandırılmaz. Yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz?" dedi.
"Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. O para size geliyorsa, sebepsiz yere o hesap numarasını verirken o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir." bu nedenle lise ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsediklerini anlattı.