Dikkat çeken anlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tokalaştı

ÖZEL DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIMIŞTI

Özgür Özel 'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti. Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.

Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı. Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti.

Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.

Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Bu karar aynı zamanda dosyanın incelemesinin yeni adli yılda yapılacağı anlamına geliyordu.

Dosyanın Yargıtay gündemine geç geldiğini savunan Özel, duruma tepki göstermişti. Süreç devam ederken Özel ve arkadaşları CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmuştu.

Son olarak da mutlak butlan kararının Yargıtay sürecinde yeni bir gelişme yaşanmış, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alınmıştı.