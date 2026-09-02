Dikkat çeken anlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tokalaştı
02.09.2026 11:25
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Ankara'daki programda karşılaştı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adli yıl açılış töreninde tokalaştı.
2026-2027 Adli Yılı, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle başladı.
Törene siyaset ve yargı dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salonda yer aldı.
Program öncesi karşılaşan Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirleriyle selamlaşarak tokalaştı.
22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM düzenlenen cenaze töreninden bir fotoğraf.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel, ilk kez bir cenaze töreninde karşı karşıya gelmişti.
22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM düzenlenen cenaze törenine katılan iki isim arasında soğuk rüzgarlar esmişti.
İki isim kısa bir süre sonra bu kez de Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde denk gelmişti.
Camiye CHP Genel Başkanı'ndan sonra geldiği görülen Özel'in Kılıçdaroğlu ile tokalaşması yine dikkatlerden kaçmamıştı.
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninden bir fotoğraf.
ÖZEL DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIMIŞTI
Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti. Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.
Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı. Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti.
Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.
Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Bu karar aynı zamanda dosyanın incelemesinin yeni adli yılda yapılacağı anlamına geliyordu.
Dosyanın Yargıtay gündemine geç geldiğini savunan Özel, duruma tepki göstermişti. Süreç devam ederken Özel ve arkadaşları CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmuştu.
Son olarak da mutlak butlan kararının Yargıtay sürecinde yeni bir gelişme yaşanmış, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alınmıştı.