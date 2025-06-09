Dikkat çeken takı merasimi! Damada paradan yelek giydirdiler

Burdur'daki düğünde takı merasiminde damada paradan yapılmış yelek giydirildi.

Dikkat çeken takı merasimi! Damada paradan yelek giydirdiler

Kentte oturan Ali Sonkaya-Gülsüm Zerey çiftinin geçen hafta gerçekleştirilen düğünündeki merasimi dikkat çekti.

Düğüne katılan damadın dayısı Hilmi Sipahi, damada, paralardan oluşturduğu yeleği taktı.

Dikkat çeken takı merasimi! Damada paradan yelek giydirdiler - 1

Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki düğünde, para yeleği gören damat ve gelin, duruma şaşırdıklarını söyledi.

Davetliler ise 100 liralık banknotlardan oluşan yelek takıyı takan Sipahi'yi uzun süre alkışladı. 

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