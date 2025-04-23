Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yerel ve gök gürültülü şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklentisi var.

Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı - 1 23 Nisan 2025 Hava Durumu (06.00-12.00)

DOĞUDA ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 2-4 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı - 2 23 Nisan 2025 Hava Durumu (12.00-18.00)

Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı - 3 23 Nisan 2025 Hava Durumu (18.00-24.00)

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 21°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C
Çok bulutlu

AMASYA 22°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı - 4 24 Nisan 2025 Hava Durumu (00.00-06.00)

RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

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