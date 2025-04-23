Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Yağışların, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C

Çok bulutlu

AMASYA 22°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.