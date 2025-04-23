Dikkat! Hava serinliyor: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yerel ve gök gürültülü şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞUDA ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK
Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI 2-4 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARABÜK °C, 23°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C
Çok bulutlu
AMASYA 22°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 26°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
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