Sıcak hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmezken, Kuzey Ege'de önümüzdeki üç gün boyunca fırtına etkili olacak.

Dikkat! Hava sıcak ama fırtına geliyor: Üç gün boyunca etkili olacak

Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

SICAKLAR BUNALTMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

Dikkat! Hava sıcak ama fırtına geliyor: Üç gün boyunca etkili olacak - 1 Yeni haftada sıcaklık, İstanbul'da 30-32 derece bandında seyredecek

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Dikkat! Hava sıcak ama fırtına geliyor: Üç gün boyunca etkili olacak - 2 Pazartesi günü Kuzey Ege'de rüzgar sert esecek

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ GÜN FIRTINA VAR

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

Hava tahmin uzmanı Macit, üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

