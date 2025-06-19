Dikkat! İki bölge için uyarı: Önümüzdeki dört gün boyunca risk çok yüksek

Bu sene yaz döneminin başladığı 1 Haziran ila 16 Haziran'da ise 203 orman yangını çıktı, 385 hektar alan zarar gördü.

Buna göre orman yangını sayısı yüzde 16, etkilenen alan miktarı yüzde 69 geriledi.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye 'de geçen yıl 1 Ocak-16 Haziran döneminde 927 orman yangını çıktı, bu yılın aynı döneminde 778 yangın kayıtlara geçti.

TEMEL BELİRLEYİCİ FAKTÖR HAVA KOŞULLARI

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, yangınların oluşmasında ve büyümesinde hava koşullarının temel belirleyici faktörlerden olduğuna dikkati çekti.

Tağıl, özellikle 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, yüzde 20'nin altına düşen nem oranı, uzun süren kuraklıklar ve 11 günü aşan yağışsız dönemin yangın olasılığını ciddi biçimde artırdığını söyledi.

"RÜZGARLAR YANGINLARIN BÜYÜMESİNE ZEMİN HAZIRLIYOR"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan rüzgar türlerinin de yangının seyrini doğrudan etkilediğine dikkati çeken Tağıl, Karadeniz'de lodos, Akdeniz'de poyraz, Ege'de ise hem lodos hem de poyrazın yangının büyümesine zemin hazırladığını ifade etti.

Tağıl, 17 Haziran itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 176 bin hektar ormanlık alanın yangınlarla tahrip olduğunu belirterek, bu miktarın son 19 yılın ortalamasının üç katı, geçen yıl aynı dönemde yanan alanın ise iki katından fazla olduğunu söyledi.

Tağıl, Copernicus Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, Avrupa genelinde bu yıl şimdiye kadar 955 büyük yangının kaydedildiğini anlattı.