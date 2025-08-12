Dikkat! İki bölgeye uyarı: "11.00-16.00 arası dışarı çıkmayın"
Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. En yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlara 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.
MARMARA'DA ÜÇ GÜN DAHA RÜZGAR VAR
Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki üç gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.
KISA SÜRELİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yağışların üç-dört gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.
11-00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT
En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34-35, İstanbul'da 30-31 ve İzmir'de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.
