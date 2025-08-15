Dikkat! İstanbul'da rüzgar direk devirdi, E-5 kapandı
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, Büyükçekmece'de aydınlatma direğini yola devirdi. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle E-5'de trafik yan yola aktarıldı.
İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen direk, E-5'i kapattı.
Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü yönünde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı.
Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi.
Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi.
