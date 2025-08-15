Dikkat! İstanbul'da rüzgar direk devirdi, E-5 kapandı

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, Büyükçekmece'de aydınlatma direğini yola devirdi. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle E-5'de trafik yan yola aktarıldı.

Dikkat! İstanbul'da rüzgar direk devirdi, E-5 kapandı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

'da fırtına nedeniyle devrilen direk, E-5'i kapattı.

Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü yönünde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı.

Dikkat! İstanbul'da rüzgar direk devirdi, E-5 kapandı - 1 Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor

Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi.

Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...