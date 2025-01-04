Dikkat karşısına eşek çıkabilir: Marmaris-Datça yolu tehlike saçıyor

Marmaris-Datça karayolu'nda eşekler tehlike saçıyor.

Vatandaşlar, bu duruma acilen çözüm bulunmasını talep ediyor.

Hayvanların korunması ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için önlem alınması geçmesi gerektiğini belirten bölge sakinleri, eşeklerin güvenli bir alanda toplanmasını ya da doğal yaşam alanlarına taşınmasını öneriyor.



Yetkililerden, hem trafik hem de hayvanların güvenliği için hızlı bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

Marmaris ve Datça arasında seyahat eden sürücüler ise bu bölgede daha dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

