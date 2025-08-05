Dikkat! Marmara'ya fırtına uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

Dikkat! Marmara'ya fırtına uyarısı: Meteoroloji saat verdi
Doğuda kavurucu sıcaklar sürecek

Doğuda kavurucu sıcaklar sürecek

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Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. 7 Ağustos 2025 Perşembe İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 8 Ağustos 2025 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 9 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

23

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

34

/

24

Perşembe

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

31

/

24

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

24

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

22

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