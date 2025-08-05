Dikkat! Marmara'ya fırtına uyarısı: Meteoroloji saat verdi
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.
Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. 7 Ağustos 2025 Perşembe İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 8 Ağustos 2025 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 9 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.
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