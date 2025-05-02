Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde biraz azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. BATIDA RÜZGAR HAFİFLEDİ Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ankara'da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili olacak

BAŞKENT ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Başkent Ankara'da beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. İstanbul'da ise bugün çok bulutlu bir hava olacak. Kentin bazı noktalarında yerel sağanak geçişleri yaşanabilir. Ege'de sıcaklık artıyor. Çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenen İzmir bugün 24 derece olacak

2 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu

İL İL HAVA DURUMU BALIKESİR °C, 19°C

Çok bulutlu



EDİRNE °C, 25°C

Çok bulutlu



İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 21°C

Çok bulutlu



A.KARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu



MUĞLA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BURDUR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 23°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

3 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu