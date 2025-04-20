Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çöl tozu sağanakla birleşecek, çamur yağacak
Türkiye'nin doğu ile güneydoğu bölgelerinde bugün çöl tozu etkili olacak. Aynı bölgelerde yağış beklentisi de var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇÖL TOZU YAĞMURLA BİRLEŞECEK
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Bu bölgelerde, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'DA HAVA ÇOK BULUTLU
İstanbul'da bugün hava çok bulutlu olacak. Megakent bugün 17 derece. Ankara'da öğle saatlerinde yerel yağışlar görülebilir. Başkent bugün 21 derece olacak.
İzmir'de sıcaklık artıyor. Hava 24 derece olacak. Antalya'da güneş zaman zaman kentini gösterecek, sıcaklık 22 derece olacak.
DİYARBAKIR 30 DERECEYE YAKLAŞTI
Karadeniz'de ise yağış beklentisi var. Rize, Samsun ve Trabzon'da sıcaklık 13 ila 15 derece arasında seyrediyor. Üç kentte de bugün yağmur görülecek.
Diyarbakır ise 30 dereceye yaklaştı. Kentte bugün 28 derecelik bir hava sıcaklığı beklentisi var. Gaziantep ise 26 derece olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Yağmur
- Hava Durumu
- Çöl Tozu