Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çöl tozu sağanakla birleşecek, çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çöl tozu nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanacak

ÇÖL TOZU YAĞMURLA BİRLEŞECEK



Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor.



Bu bölgelerde, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da hava bugün parçalı bulutlu olacak