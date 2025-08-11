Dikkat! Yurt genelinde risk çok yüksek: Ormanlar için dört önemli uyarı

Nem oranlarının da düşük olması, yurt gelinde orman yangını riskini en yüksek seviyeye çıkardı.

DÖRT ÖNEMLİ UYARI

Artan sıcaklığın, düşük nem ve şiddetli rüzgarla birleşmesi nedeniyle orman yangını tehlikesinin yükseldiğine dikkat çeken Orman Genel Müdürlüğü, "Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Bu dönemde anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın, doğaya cam ve çöp bırakmayın." çağrısı yapıldı.