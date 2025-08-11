Dikkat! Yurt genelinde risk çok yüksek: Ormanlar için dört önemli uyarı
Türkiye bir kez daha sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Bu durum, yurt genelindeki orman yangını riskini en yüksek seviyeye çıkardı.
Afrika sıcakları yurt genelinde etkili oluyor.
Sıcak havanın yanı sıra bugün yurdun batısında rüzgar da şiddetli esiyor.
Nem oranlarının da düşük olması, yurt gelinde orman yangını riskini en yüksek seviyeye çıkardı.
Orman Genel Müdürlüğü, yükselen risk nedeniyle vatandaşları uyardı.
DÖRT ÖNEMLİ UYARI
Artan sıcaklığın, düşük nem ve şiddetli rüzgarla birleşmesi nedeniyle orman yangını tehlikesinin yükseldiğine dikkat çeken Orman Genel Müdürlüğü, "Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Bu dönemde anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın, doğaya cam ve çöp bırakmayın." çağrısı yapıldı.
