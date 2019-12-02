Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu (Tinerle soba yakmak istedi)

Uşak’ta tinerle tutuşturmak istediği sobanın parlaması sonucu kıyafetleri tutuşan kişi ağır yaralandı.

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesinde meydana geldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Fatih Gündoğan, sobayı yakmak istedi.

Tutuşturmak için tiner döktüğü sobanın aniden alev alması üzerine Gündoğan'ın kıyafetleri tutuştu.



Gündoğan’ın üzerindeki alevleri çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü.



Yaralanan Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 düzeyinde yanık meydana gelen Gündoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.