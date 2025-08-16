Dil kanserine yakalanan hastaya bacağından doku nakli
Dil kanserine yakalanan bir hastanın dilinin yüzde 80'i alındı. Çözüm olarak 12 saat süren zorlu bir ameliyatla hastaya bacağından alınan kaslarla doku nakli yapıldı. (Haber: Melike Şahin)
Dil kanserine yakalandı, dilinin neredeyse tamamı alındı.
50 yaşındaki hastaya bacağından alınan dokuyla yeni bir dil yapıldı.
Hasta İstanbul'da yapılan operasyonla hayata yeniden bağlandı.
Dildeki tümörlü kısmın alınması, bacaktan uygun dokunun çıkarılması ve ağız bölümüne yerleştirilmesi tek ameliyatta yapıldı.
OPERASYON 12 SAAT SÜRDÜ
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki operasyon 12 saat sürdü.
Doku naklinin başarısı kadar hastanın yürüme fonksiyonlarının zarar görmemesi için operasyon büyük bir titizlikle yapıldı.
12 Haziran'da yapılan ameliyatın ardından hasta hızla sağlığına kavuştu.
