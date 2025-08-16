Dil kanserine yakalanan hastaya bacağından doku nakli

Dil kanserine yakalandı, dilinin neredeyse tamamı alındı.



50 yaşındaki hastaya bacağından alınan dokuyla yeni bir dil yapıldı.



Hasta İstanbul'da yapılan operasyonla hayata yeniden bağlandı.



Dildeki tümörlü kısmın alınması, bacaktan uygun dokunun çıkarılması ve ağız bölümüne yerleştirilmesi tek ameliyatta yapıldı.



OPERASYON 12 SAAT SÜRDÜ

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki operasyon 12 saat sürdü.

Doku naklinin başarısı kadar hastanın yürüme fonksiyonlarının zarar görmemesi için operasyon büyük bir titizlikle yapıldı.



12 Haziran'da yapılan ameliyatın ardından hasta hızla sağlığına kavuştu.