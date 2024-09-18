Dilan Çıtak Tatlıses, polis memurlarıyla da tartışmış! "Yerler seni koçum"

Türk Hava Yolları uçağında kabin ekibiyle tartışan ve fiziksel saldırıda bulunan Dilan Çıtak Tatlıses'in uçaktan indikten sonra polis memurlarıyla da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Tatlıses, polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum." diye seslendi.

Dilan Çıtak Tatlıses, polis memurlarıyla da tartışmış! "Yerler seni koçum"

THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında kabin memurları ile tartışan ve uçağın inişinin ardından hakkında ki şikayet nedeniyle merkezine götürülen Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memurlarıyla da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı.

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Görüntülerde Dilan Çıtak Tatlıses'in, memurlarına, “Öyle üniformana güvenerek hakaret etmeyeceksin. Yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve burada ifadesi alınan Dilan Çıtak Tatlıses, daha sonra serbest bırakıldı.

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