Dilan Çıtak Tatlıses, polis memurlarıyla da tartışmış! "Yerler seni koçum"

THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında kabin memurları ile tartışan ve uçağın inişinin ardından hakkında ki şikayet nedeniyle polis merkezine götürülen Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memurlarıyla da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Dilan Çıtak Tatlıses'in, polis memurlarına, “Öyle üniformana güvenerek hakaret etmeyeceksin. Yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" diyerek tepki gösterdiği görüldü.



İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve burada ifadesi alınan Dilan Çıtak Tatlıses, daha sonra serbest bırakıldı.