Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

"Kara para aklamak", "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat çifti, avukat Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdı. Dilan Polat'ın tahliye talebi Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.

Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli altı ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti. Dilan Polat'ın tahliye talebi ise beklenen raporların henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

YENİ GELİŞME

Polatlar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.  Dilan Polat'ın "X" hesabından yapılan paylaşımla Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 

Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu - 1

Paylaşımda; "Avukat ‘Hüseyin Kaya’ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu - 2

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

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