Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli altı ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti. Dilan Polat'ın tahliye talebi ise beklenen raporların henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

YENİ GELİŞME

Polatlar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın "X" hesabından yapılan paylaşımla Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu.