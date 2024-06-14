Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla geçen kasımda tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’ın da yargılandığı dosyada, aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.