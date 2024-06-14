Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla geçen kasımda tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’ın da yargılandığı dosyada, aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.
Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.
AVUKATI DUYURDU
Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tahliye kararını duyurdu Bozkulak; "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
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