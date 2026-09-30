Dilan Polat gözaltına alındı

DOKUZ AYDAN UZUN SÜRE TUTUKLU KALMIŞTI

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bir süredir devam eden soruşturmalarla gündeme geliyor.

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, dokuz aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı .

INSTAGRAM HESABI ERİŞİME ENGELLENDİ

Son olarak eşi Engin Polat'la birlikte korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesi olayında gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Polat'ın paylaşımları, mahkeme kararına da konu olmuştu .

Alaçatı'daki cinayetin ardından zanlı S.A.'nın "Saldırı öncesi kaldıkları yerleri Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından tespit ettim." ifadesi vermesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

Bakanlığın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırılmıştı .