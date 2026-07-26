Dilan Polat hakkında yeni soruşturma. "Ticari bir faaliyette dolandırıcılık" iddiası
26.07.2026 00:45
Sosyal Medya
Dilan ve Engin Polat çifti
Fenomen Dilan Polat hakkında ticari bir faaliyet kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fenomen Dilan Polat hakkında ticari bir faaliyet kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, 9 aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.