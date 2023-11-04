Dilan Polat ifadesi alınırken fenalaştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

DİLAN POLAT İFADE SIRASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdiği sırada fenalaşan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat hava almak için koridora çıkarıldı. Polat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 7 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Engin Polat’ın ifade işlemine devam ediliyor.

