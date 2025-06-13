Dilan Polat psikiyatri kliniğine yattı

"Suç gelirlerinin aklanması, "Örgüt kurmak, "Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat, kendi isteğiyle psikiyatri kliniğine yattı. Polat, psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Müvekkilim Dilan Polat, uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır. Müvekkilim Dilan Polat, uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır. İşlemediği suçlar nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetler, artık profesyonel destek almadan üstesinden gelemeyeceği bir noktaya gelmiştir. Bu nedenle müvekkilimin bu tedavi sürecine saygı gösterilmesini ve kişisel mahremiyetine özenle yaklaşılmasını önemle rica ederim."