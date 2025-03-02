Dilan Polat ve Engin Polat serbest bırakıldı

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir video tepkilere neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında resen soruşturma başlatıldı. Videoda, soruşturma konu kişiler birlikte görünürken, Dilan Polat'ın konuşmaları duyuluyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor, Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sehpayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.

Dilan Polat'ın çektiği videoda Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan yer alıyor.

Bu video, sosyal medyada kendilerinde olmadıkları veya madde etkisinde oldukları gibi yorumlarla yayıldı. Kişiler hakkında savcılıkça "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.



Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat ile beraberindeki şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Müvekkillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verdi.