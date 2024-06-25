Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi oldu? Cezaevinden çıkacaklar mı?

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat çiftiyle ilgili çıkan haberler kafa karışıklığına neden oldu. Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan yargılanan çift, bu davadan beraat etti. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi oldu?

Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi oldu? Cezaevinden çıkacaklar mı?

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi. Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada Dilan ve Engin Polat ve Sezgin Polat hakkında tahliye kararı verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi oldu? Cezaevinden çıkacaklar mı? - 1

DİLAN - ENGİN POLAT ÇİFTİ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK MI?

Süren diğer davalar nedeniyle Engin Polat ve Dilan Polat tahliye edilmedi.Haklarında aynı zamanda vergi kaçırma - kara para aklama iddiası bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat tutuklu olarak diğer davalarda yargılanmaya devam edecek.

Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi oldu? Cezaevinden çıkacaklar mı? - 2

POLATLAR DAVASININ GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

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