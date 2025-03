Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı

"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"



Soruşturma haberinin ardından sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Muhtemelen gelirler. Alın götürün beni, saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Artık yaşayabilecek gücüm kalmadı. Siz gelmeden canıma kıyayım, rezilliklerden de bıktım." dedi.