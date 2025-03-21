Dilan Polat ve Sıla Doğu "hayasızca hareket" davasından beraat etti

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun "Hayasızca hareketler" suçundan 6’şar aydan birer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildiği davada karar çıktı.



Mahkeme, sanıklar Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun üzerlerine atılı "Hayasızca hareketler" suçunun tüm yasal unsurlarıyla oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.



"VİDEO FARKLI ANLAMLARA GELECEK ŞEKİLDE HABER YAPILMIŞTIR"



Dilan Polat, savunmasında ablasının annelik ve babalık yaptığını dile getirip "Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez." dedi.



Polar, "Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır." ifadelerini kullandı.



"BURAYA GELDİĞİM İÇİN UTANIYORUM"



Sanık Sinem Sıla Doğu ise ifadesinde, "Refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştük. Bu durum kardeş olmamızın ve atlattığımız zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utanıyorum." cümlelerini kullandı.