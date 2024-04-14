Dilan Polat'a bir dava daha: 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre; Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'a bir dava daha açıldı. Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat, "Hatırlamıyorum" savunması yapsa da hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma"nın da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Polat hakkında yeni bir dava daha açıldı.

