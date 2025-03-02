Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişilemiyor: Hesabını kapattı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada hızla yayılan bir video nedeniyle Engin Polat, Dilan Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında uyuşturucu kullanımıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Öte yandan, olayın gündeme gelmesiyle birlikte Dilan Polat’ın geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu Instagram hesabına erişim sağlanamaması, sosyal medya kullanıcıları arasında birçok spekülasyona yol açtı. Bazı takipçiler, hesabın bilinçli olarak kapatıldığını öne sürerken, bazıları ise platform tarafından erişim kısıtlaması getirildiği yönünde tahminlerde bulundu.
Polat ailesi gündemden düşmüyor. "Kara para aklama" suçundan bir süre tutuklu kalıp tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bu kez de "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
AÇIKLAMA ARDINDAN HESABINA ERİŞİLEMİYOR
Talimatın ardından Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yaptı. "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık bittim." diyen Polat'ın videoda gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Bu açıklama ardından Polat'ın Instagram hesabına ulaşılamıyor. Kullanıcılar web sayfasında "üzgünüz bu sayfaya ulaşılamıyor" hatası, mobilde ise "henüz hiç gönderi yok" bilgisiyle karşılaşıyor.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI MI?
Bu durum, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşti. Hesabına erişilememesi, Polat’ın takipçileri arasında çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Daha önce de benzer durumlar yaşanmış ve Polat'ın hesabı geçici olarak erişime kapanmıştı. Bazı takipçiler, hesabın bilinçli olarak kapatıldığını öne sürerken, bazıları ise platform tarafından erişim kısıtlaması getirildiği yönünde tahminlerde bulundu.
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