Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişilemiyor: Hesabını kapattı mı?

Polat ailesi gündemden düşmüyor. "Kara para aklama" suçundan bir süre tutuklu kalıp tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bu kez de "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AÇIKLAMA ARDINDAN HESABINA ERİŞİLEMİYOR Talimatın ardından Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yaptı. "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık bittim." diyen Polat'ın videoda gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Bu açıklama ardından Polat'ın Instagram hesabına ulaşılamıyor. Kullanıcılar web sayfasında "üzgünüz bu sayfaya ulaşılamıyor" hatası, mobilde ise "henüz hiç gönderi yok" bilgisiyle karşılaşıyor.