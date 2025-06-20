Dilan Polat’ın korumasına saldıranlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de bir müzikhole el bombalı saldırı düzenleyen şüphelilerin peşine düştü.

Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişilerin "Gündoğmuşlar" çetesi olarak bilinen organize suç örgütü üyelerinin olduğu saptandı.

15 EYLEME KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Çalışmalarda aynı çete üyelerinin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer'de de farklı 15 eyleme karıştıkları belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

