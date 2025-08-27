Dilan Polat'ın mekanına saldırı iddiası: İstanbul'da "motosikletli çete"ye operasyon
İstanbul'da suç örgütlerine 6 ilçede büyük operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin Dilan Polat'a ait olduğu öğrenilen Ataşehir'deki bir güzellik merkezine saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında ekipler, 15-26 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.
6 İLÇEDE OPERASYON
Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 8 eyleme karışan toplam 24 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin Dilan ve Engin Polat çiftine ait olduğu öğrenilen Ataşehir'deki güzellik salonuna saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı.
TABANCA, AV TÜFEĞİ, ÇALINTI MOTOSİKLET...
Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 96 tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montaj işlemlerinde kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 6 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
