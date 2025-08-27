Dilan Polat'ın mekanına saldırı iddiası: İstanbul'da "motosikletli çete"ye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmalar kapsamında ekipler, 15-26 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

6 İLÇEDE OPERASYON



Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 8 eyleme karışan toplam 24 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Dilan ve Engin Polat çiftine ait olduğu öğrenilen Ataşehir'deki güzellik salonuna saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı.