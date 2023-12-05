Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınırdışı edileceği haberleriyle gündem oldu: Dilan Polat'ın yardımcısı Şule nereli?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Polat ailesinin evlerindeki Özbekistanlı çalışanın (Şule) akrabalarını yurtdışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin paylaşımlar ardından harekete geçti.
Evde yapılan kontrollerde, kamuoyunda "Şule" olarak tanınan Shaklo Khaydarova'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise yaklaşık 10 ay önce turist vizesiyle ülkeye girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.
AKRABALARINI EVE YERLEŞTİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Özbekistan uyruklu Şule'nin, Polat ailesi hapse girdikten sonra Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırıp Polat ailesinin villasına yerleştirdiği öne sürülmüş, bir kadının Polat villasında çektiği video sosyal medyada da gündem olmuştu.
YAYIN AÇMIŞTI
Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından TikTok hesabından yayın açan Şule, ailenin yanında olduğunu belirterek "Ya nasıl insanlarsınız ya siz. Allah'tan korkun. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bulursunuz. Ben kimseyi bırakmadım. Her şeyi zamana bıraktım. Altınları, paraları verdiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman buradaysam; en zor ağır günde de buradayım. Her şeyi zamana bıraktım, kendimi çocukların yanına bıraktım. Bunu unutmayın." dedi
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