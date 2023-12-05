Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınırdışı edileceği haberleriyle gündem oldu: Dilan Polat'ın yardımcısı Şule nereli?

YAYIN AÇMIŞTI



Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından TikTok hesabından yayın açan Şule, ailenin yanında olduğunu belirterek "Ya nasıl insanlarsınız ya siz. Allah'tan korkun. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bulursunuz. Ben kimseyi bırakmadım. Her şeyi zamana bıraktım. Altınları, paraları verdiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman buradaysam; en zor ağır günde de buradayım. Her şeyi zamana bıraktım, kendimi çocukların yanına bıraktım. Bunu unutmayın." dedi