Dilan Polat'tan boşanma paylaşımı: Biz bir arada zarar ziyanız (Engin Polat'tan yanıt geldi)

Dilan Polat emniyetteki ifadesinde, "Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024 ve Sapanca'da bir bungalovda kaydedildi. 'Kimse kalkamıyor' mesajında ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Eşimin kardeşi Kürşat Polat, o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM, UYUŞTURUCU KULLANMADIM"



Ben tüp bebek tedavisi görüyorum, iki çocuklu bir anneyim. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Kızım 14 yaşında, biz bu süreçte psikolojik zedelenme yaşadık. Cezaevi sürecinden sonra psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçları kullanıyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanmam da söz konusu değildir."



BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat'la boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Polat paylaşımında, "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetimle herkesten her şeyden yaşama hevesim kalmadı. Eşim Engin Polat ile yollarımızı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi." ifadelerini kullandı.