Dilan Polat'tan boşanma paylaşımı: Biz bir arada zarar ziyanız (Engin Polat'tan yanıt geldi)
"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ifadeleri sonrası dün serbest bırakıldı. Dilan Polat sosyal medya hesabından boşanma kararı aldığını açıkladı. Buralardan gideceğini belirten ve "Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi" ifadelerini kullanan Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yanıt geldi.
Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videonun sosyal medyada tepkilere neden olmasının üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında resen soruşturma başlatmış ve dört kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Dilan Polat emniyetteki ifadesinde, "Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024 ve Sapanca'da bir bungalovda kaydedildi. 'Kimse kalkamıyor' mesajında ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Eşimin kardeşi Kürşat Polat, o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur.
"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM, UYUŞTURUCU KULLANMADIM"
Ben tüp bebek tedavisi görüyorum, iki çocuklu bir anneyim. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Kızım 14 yaşında, biz bu süreçte psikolojik zedelenme yaşadık. Cezaevi sürecinden sonra psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçları kullanıyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanmam da söz konusu değildir."
BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ
Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat'la boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Polat paylaşımında, "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetimle herkesten her şeyden yaşama hevesim kalmadı. Eşim Engin Polat ile yollarımızı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi." ifadelerini kullandı.
ENGİN POLAT'TAN YANIT
Dilan Polat'ın açıklamasının ardından eşi Engin Polat'ta bir paylaşım yaptı. Engin Polat sosyal medya hesabından, "Yaşanan durumdan dolayı eşim çok etkilendi. Bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olmayacağız." mesajını paylaştı.
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