Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile 17 şüpheli dün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemlerinin sürdüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Zanlılar dün saat 23.00’te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40’ta tekrar emniyete getirildi.