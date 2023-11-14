Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama daha

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla geçen hafta tutuklanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat, ifadelerinin alınması için jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturma kapsamında başka suçtan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANDILAR
Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın bu suçtan da tutuklanmasına karar verdi.
Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI
Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi Gölet içerisinde bulunan müşteki Banu Parlak’a ait Banu Parlak Güzellik Salonu'nun aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat üzerlerine atılı birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş olup, şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.
KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem