Dilara Fındıkoğlu kimdir? (Dilara Fındıkoğlu'nun özgeçmişi)

Türkiye'den dünya sahnesine adını altın harflerle yazdıran moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu, bir kez daha gündeme geldi. Doja Cat Grammy'de giydiği Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'na ait elbisesini ismini alnına yazarak taşıdı. Peki, Dilara Fındıkoğlu kimdir?

Dilara Fındıkoğlu kimdir? (Dilara Fındıkoğlu'nun özgeçmişi)

Kayserili bir anne ve babanın kızı olan Dilara Fındıkoğlu, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fındıkoğlu'nun tasarımına olan ilgisi küçük yaşlarda gelişti. Lise eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’da yaşadı. Ardından üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitti ve dünyanın en prestijli okullarından, Londra’da Central St. Martins’te moda tasarımı okudu. 2015 yılında onur derecesiyle mezun oldu .

Fındıkoğlu, 2016 yılında Londra merkezli moda markasını açtı. O zamandan beri Bella Hadid, Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Björk, FKA Twigs ve Margot Robbie gibi önde gelen isimler onun kreasyonlarını kırmızı halılarda, sahnelerde ve diğer halka açık gösterilerde giydiler.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...