Dilara Köç'ün sır ölümü: Cansız bedeni bekçiler tarafından bulundu

Erzurum'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 20 yaşındaki Dilara Köç'ün 12 katlı inşaatın önünde bekçiler tarafından cansız bedeni bulundu. Genç kızın yakınlarının ''İntihar değil, cinayet'' dediği olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Dilara Köç'ün sır ölümü: Cansız bedeni bekçiler tarafından bulundu

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'da kayıp ihbarı yapılan genç kızın cansız bedeni bulundu.

Dilara Köç (20), 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra ayrıldı.

Arkadaşlarıyla 9 Ekim'de buluşmak istediğini söyleyen Dilara, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı.

Akşam kızlarının geri dönmemesi üzerine Köç ailesi, cep telefonundan aradı ancak telefona cevap veren olmadı.

Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, "Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti" dedi.

Kızlarını bir daha arayan aile, bu kez cep telefonunun kapalı, ulaşılamıyor olduğunu anladı. Aile, emniyete giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Dilara Köç'ün sır ölümü: Cansız bedeni bekçiler tarafından bulundu - 1

BEKÇİLER CESEDİNİ BULDU

Polise kayıp ihbarı verilen Dilara Köç'le ilgili acı haber, sabah saatlerinde geldi.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaatın önünde yerde yatan genç kızı gördü.

Bekçilerin bilgi vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Dilara Köç olduğunu tespit ettikleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dilara Köç'ün sır ölümü: Cansız bedeni bekçiler tarafından bulundu - 2

AMCASI: İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilara'nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Genç kızın yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.

Amca Sadrettin Köç, "Cinayet olduğu kanaatini taşıyoruz. İntihar değil, kesinlikle değil. Yeğenim öyle bir yapıya sahip değil. Kesinlikle cinayet olduğu kanaatini taşıyorum. Derin bir soruşturma yapılacak'' dedi.

Dilara Köç'ün sır ölümü: Cansız bedeni bekçiler tarafından bulundu - 3

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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