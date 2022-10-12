Dilara Köç'ün sır ölümü: Tehdit ve şantaja maruz kalmış

19 yaşındaki Dilara Köç, iddiya göre sevgilisi olduğunu öğrendiği patronunun eşine 'fotoğraf' ile durumu haber verdi.



Daha sonra patronunun sevgilisi Dilara Köç'ü erkek arkadaşı üzerinden tehdit etti. Baskı ve şantaja dayanamayan genç kız yaşamına son verdi.

Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara Köç, 6 aydır bir kafede çalışıyordu. Müdürü Ali K. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Cumartesi günü işten ayrıldı.



İddiaya göre genç kız, Ali K.'nın eşine fotoğraf atarak, ''Eşinin sevgilisi var'' şeklinde mesaj gönderdi. Bunun üzerine Ali K'nın sevgilisi Çağla Eğilmez ile aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre Çağla Eğilmez de Dilara Köç'e sevgilisi oldğunu ailesine söylemekle tehdit ederek şantaj yaptı.



Bu tartışma üzerine genç kız işten ayrıldı ancak eve gitmedi. İki gün boyunca haber alınamayan genç kızı arayan ekipler cansız bedenini 12 katlı bir inşaatın önünde buldu.



Güvenlik kamerası kayıtlarında Dilara'nın binadan atlayarak yaşamına son verdiği belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI



Kafeterya müdürü Ali K. ile sevgilisi Çağla Eğilmez ve iki kişi gözaltına alındı.



Zanlılardan Çağla Eğilmez şantaj ve tehdit suçundan tutuklandı.



Çağla Eğilmez'in tehdit, hakaret ve yaralamadan 22 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.