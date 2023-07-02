Dilara Yıldız cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Garsonlara mesaj vermeye çalışmış

'AİLE MESELESİ' DİYE KARIŞMAMIŞLAR



Tarafların birkaç gün sonra evde karşılaştığını da aktaran mahkeme, sanığın Yıldız'a yanında bulunan tabanca ve kelepçenin korkutucu etkisiyle 95 bin dolarlık senet imzalatmaya çalıştığını belirtti. Daha sonra iki ismin restorana gittiği ve bu sırada genç avukatın dudak işaretleriyle garsona mesaj vermeye çalıştığı anlatılan gerekçeli kararda, garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları da ifade edildi.

Dilara Yıldız'ın kardeşini de arayıp tehlikede olduğuna dair konuşmalar yaptığı, kız kardeşinin de polisleri arayarak durumu anlattığı aktarılan kararda, polislerin de Yıldız'ı aradığı anlatıldı.

Dönmez'in baskısı altında polis memurlarına herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Yıldız'ın bir şekilde adresini verebildiği belirtildi. Olay yerine hem polis hem de Dilara Yıldız'ın arkadaşlarının gelmesi üzerine sanığın rahatsız olduğu ve genç kadının çırpınışlarına rağmen şarjörünü boşalttığı aktarıldı.